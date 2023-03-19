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Дальнее зарубежье 19.03.2023 20:05

Президент Финляндии заявил, что шансы Швеции на вступление в НАТО не стали хуже

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что шансы Швеции стать членом НАТО не ухудшились после того, как на пресс-конференции президент Турции Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара может провести голосование в парламенте по ратификации членства Хельсинки в блоке до общенациональных выборов в республике, намеченных на 14 мая. Об этом сообщает телеканал SVT.

По мнению Ниинистё, он вообще не видит риска подобного развития событий. Он также не считает, что Финляндия подвела Швецию, так как страны все время говорили об одновременном присоединении к альянсу.

Он задался вопросом, должны ли были Хельсинки отказать Анкаре в ратификации, а также добавил, что это "звучит немного безумно.

"Ситуация была бы ужасно сложной, если бы мы сказали Анкаре "нет", - подчеркнул президент Финляндии.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё сообщил, что Анкара по-прежнему не поддерживает вступление Швеции в НАТО, но готова продолжить обсуждать с ней этот процесс в дальнейшем.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ, НАТО, ТУРЦИЯ


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