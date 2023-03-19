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Дальнее зарубежье 19.03.2023 21:00

Король Саудовской Аравии пригласил президента Ирана в Эр-Рияд

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил приглашение президенту Ирана Ибрахиму Раиси совершить визит в Эр-Рияд, передает в воскресенье "Тасним".

"Король Саудовской Аравии в письме к Раиси приветствовал соглашение между двумя братскими странами и пригласил его совершить официальный визит в Эр-Рияд, а также призвал укреплять экономическое и региональное сотрудничество", - приводит агентство слова заместителя главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди.

"Президент радушно получил это приглашение и подчеркнул готовность Ирана укреплять сотрудничество", - продолжил Джамшиди.

В свою очередь глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран согласился провести встречу с Саудовской Аравией на уровне министров иностранных дел, и что Тегеран предложил три возможных места для организации переговоров. Но он не уточнил, о каких локациях идет речь, и когда возможна эта встреча.

На прошлой неделе стало известно, что Иран и Саудовская Аравия на переговорах, проведенных при посредничестве Китая, согласились восстановить дипотношения и в течение двух месяцев открыть посольства друг у друга.

Отношения между Ираном и Саудовской Аравией испортились в 2016 году, после того, как Эр-Рияд казнил шиитского священнослужителя, критиковавшего саудовскую монархию. Затем в Иране демонстранты напали на саудовское посольство, после этого Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном.

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Тэги: САУДАРАВИЯ, КОРОЛЬ, ИРАН, ПРИГЛАШЕНИЕ


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