Король Саудовской Аравии пригласил президента Ирана в Эр-Рияд

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд направил приглашение президенту Ирана Ибрахиму Раиси совершить визит в Эр-Рияд, передает в воскресенье "Тасним".
"Король Саудовской Аравии в письме к Раиси приветствовал соглашение между двумя братскими странами и пригласил его совершить официальный визит в Эр-Рияд, а также призвал укреплять экономическое и региональное сотрудничество", - приводит агентство слова заместителя главы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммада Джамшиди.
"Президент радушно получил это приглашение и подчеркнул готовность Ирана укреплять сотрудничество", - продолжил Джамшиди.
В свою очередь глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Иран согласился провести встречу с Саудовской Аравией на уровне министров иностранных дел, и что Тегеран предложил три возможных места для организации переговоров. Но он не уточнил, о каких локациях идет речь, и когда возможна эта встреча.
На прошлой неделе стало известно, что Иран и Саудовская Аравия на переговорах, проведенных при посредничестве Китая, согласились восстановить дипотношения и в течение двух месяцев открыть посольства друг у друга.
Отношения между Ираном и Саудовской Аравией испортились в 2016 году, после того, как Эр-Рияд казнил шиитского священнослужителя, критиковавшего саудовскую монархию. Затем в Иране демонстранты напали на саудовское посольство, после этого Эр-Рияд разорвал отношения с Тегераном.
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