Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 66.74 -1.61 Brent 72.97 -1.73

СНГ 19.03.2023 21:41

Явка на парламентских выборах в Казахстане превысила 54% - предварительные данные

В Казахстане на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, явка избирателей составила 54,19%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров, сославшись на предварительные данные.

"Предварительная явка избирателей составила 54,19%", - сообщил Петров на брифинге журналистам.

Он уточнил, что из 12 млн 035 тыс. 578 граждан Казахстана, обладающих правом голосования, избирательные бюллетени получили 6 млн 521 тыс. 860 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ВЫБОРЫ, ЯВКА, ДАННЫЕ


Похожие новости


Шесть казахстанских партий преодолели необходимый порог для прохождения в парламент - exit poll Евросоюз отметил отсутствие конкурентной среды на президентских выборах в Казахстане Назарбаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана Токаев лидирует на выборах президента Казахстана, получив более 80% голосов Назарбаев заявил о поддержке кандидатуры Токаева на выборах президента Казахстана В Казахстане началось голосование на выборах главы государства В Казахстане началось выдвижение кандидатов в президенты Внеочередные президентские выборы пройдут в Казахстане 20 ноября Токаев предложил провести парламентские выборы в Казахстане в первой половине 2023 года В Казахстане на 10 января назначены выборы в мажилис

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az