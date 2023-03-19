Явка на парламентских выборах в Казахстане превысила 54% - предварительные данные

В Казахстане на парламентских выборах, прошедших в воскресенье, явка избирателей составила 54,19%, сообщил заместитель председателя Центризбиркома Константин Петров, сославшись на предварительные данные. "Предварительная явка избирателей составила 54,19%", - сообщил Петров на брифинге журналистам. Он уточнил, что из 12 млн 035 тыс. 578 граждан Казахстана, обладающих правом голосования, избирательные бюллетени получили 6 млн 521 тыс. 860 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».