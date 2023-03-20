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Дальнее зарубежье 20.03.2023 00:25

Путин: РФ открыта к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Украине

Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Украине и признательна КНР за ее взвешенную позицию, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса", - пишет глава российского государства в статье "Россия и Китай - партнерство, устремленное в будущее" в газете "Жэньмин жибао" к визиту председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

"Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса", - отметил Путин.

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Тэги: ПУТИН, УКРАИНА, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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