Лондон намерен содействовать проекту «Среднего коридора» для диверсификации экспорта казахстанских нефти и газа

Великобритания хочет оказать содействие Казахстану в диверсификации экспортных маршрутов, в том числе для нефти и газа, заявил британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

"У меня была возможность обсудить перебои поступления казахстанской нефти и газа. И мы говорили о том, что может сделать Великобритания для того, чтобы помочь в поддержании проекта "Среднего коридора" для того, чтобы найти альтернативные пути для экспорта казахстанских продуктов, будь то нефть и газ или что-либо другое. Мы продолжим работать вместе с правительством для изучения способов защиты и диверсификации казахстанской экономической базы, это в наших интересах, чтобы у Казахстана был ряд вариантов работ со своими международными партнерами", - сказал Клеверли журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Великобритания помогать Казахстану в создании альтернативных "Каспийскому трубопроводному консорциуму" (КТК) маршрутов для экспорта нефти.

"Мы будем играть активную роль в развитии возможностей по диверсификации", - добавил он.

Казахстан и Великобритания 18 марта подписали меморандумы о сотрудничестве, касающегося "зеленого" водорода и редкоземельных металлов.

"Сегодня наше торговое и инвестиционное партнерство диверсифицируется. Казахстан имеет огромные ресурсы в редкоземельных металлах, вы играете огромную роль в продовольственной безопасности. Это те сферы, в которых мы хотели бы укрепить наше партнерство. Очень рад отметить, что мы подписали меморандумы по продвижению этого партнерства в рамках редкоземельных металлов", - сказал Клеверли.

Кроме того, по его словам, страны заключили меморандум о сотрудничестве по обмену опытом в водородных технологиях.

"Ведущие технологии Великобритании по углеродной нейтральности помогут диверсифицировать и расширить "зеленую экономику" наших стран", - отметил он.

Клеверли 18 марта посетил Астану, где обсудил с руководством Казахстана пути укрепления стратегического партнерства двух стран.

"Средний коридор" или Транскаспийский международный транспортный маршрут - транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы.