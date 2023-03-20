Первая партия кашаганской нефти отправлена на танкере по маршруту Актау-Баку - ASCO

Первая партия нефти с казахстанского месторождения Кашаган, отправлена по маршруту Актау-Баку через Каспийское море, говорится в сообщении ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

"Транспортировку нефти по новому маршруту осуществляет танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде", принадлежащий морскому транспортному флоту ASCO", - говорится в сообщении.

По данным пароходства, объем первой танкерной партии составляет 6,9 тыс. тонн.

"Танкер, вышедший из порта Актау, доставит кашаганскую нефть на Сангачальский терминал в Азербайджане", - говорится в информации

Как сообщалось, танкер "Академик Хошбахт Юсифзаде" был введен в эксплуатацию в декабре 2022 года. Длина танкера составляет 141 метр, ширина - 16,9 м, водоизмещение - 7,884 тысяч тонн. Уникальность этого судна заключается в том, что он может одновременно перевозить нефть и нефтепродукты.

Ранее сообщалось, что АО "КазТрансОйл" (казахстанский оператор магистральных нефтепроводов - ИФ) в марте 2023 года планирует произвести тестовую отгрузку в порту Актау 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан. Грузоотправителем кашаганской нефти является компания Inpex North Caspian Sea, Ltd.

Кашаган - первое морское нефтегазовое месторождение в казахстанском секторе Каспийского моря, а также крупнейший международный инвестпроект в стране. Коммерческая добыча на месторождении началась 1 ноября 2016 года.

Акционерами NCOC являются KMG Kashagan B.V. (16,877%), Shell Kazakhstan Development B.V. (16,807%), Total EP Kazakhstan (16,807%), AgipCaspian Sea B.V. (16,807%), ExxonMobil Kazakhstan Inc. (16,807%), CNPC Kazakhstan B.V. (8,333%) и Inpex NorthCaspian Sea Ltd. (7,563%).

Н.Аббасова