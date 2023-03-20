Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 66.74 -1.61 Brent 72.97 -1.73

Дальнее зарубежье 20.03.2023 12:30

Две трети французов поддерживают идею объявить вотум недоверия правительству из-за пенсионной реформы

Подавляющее большинство французов выступает за то, чтобы депутаты в понедельник вынесли вотум недоверия правительству страны из-за его решения принять пенсионную реформу без одобрения Национального собрания, свидетельствуют результаты опроса Elabe для телеканала БФМ-ТВ.

Так, согласно его результатам, 68% опрошенных поддерживают эту инициативу.

Отмечается также, что чуть больше половины (51%) из тех, кто голосовал во втором туре президентских выборов во Франции в 2022 году за Эмманюэля Макрона, считают, что правительству должно быть объявлено недоверие.

Опрос проводился 18-19 марта, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Позже в понедельник Национальное собрание рассмотрит два запроса о голосовании по вопросу доверия правительству. Один из них подан "Национальным объединением", возглавляемым в парламенте Марин Ле Пен, второй - независимой парламентской группой Liot.

Для вынесения вотума недоверия необходимы 287 голосов. Как объясняют французские СМИ, такого количества голосов партиям удастся достичь, только если большинство республиканцев и все депутаты от "Национального объединения", а также от "Нового народного экологического и социального союза" (Nupes) и Liot проголосуют "за".

16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о решении правительства принять законопроект о пенсионной реформе без согласия Национального собрания - в соответствии со статьей 49.3 Конституции страны.

Законопроект о пенсионной реформе вызвал широкий резонанс во Франции. В частности, он предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НЕДОВЕРИЕ, ОПРОС


Похожие новости


Левые инициируют голосование о недоверии французскому правительству в Национальном собрании Главой МИД Франции стала посол в Лондоне Катрин Колонна, главой минобороны будет Себастьян Лекорню - Елисейский дворец Премьер Франции предупредил французов о более тяжелой ситуации из-за коронавируса в ближайшие недели Французское правительство отменило запланированную встречу с "желтыми жилетами" Французский министр заявил об опасности для стабильности евро экономических планов правительственной коалиции Италии Состав нового правительства Франции планируется объявить во вторник во второй половине дня - радио Премьер Франции Вальс подал в отставку, новое правительство будет сформировано во вторник Вопрос о доверии правительству Франции будет вынесен на обсуждение парламента во вторник Манюэль Вальс может в среду объявить состав нового правительства Франции - СМИ Премьер Франции направил президенту прошение об отставке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az