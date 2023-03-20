Две трети французов поддерживают идею объявить вотум недоверия правительству из-за пенсионной реформы

Подавляющее большинство французов выступает за то, чтобы депутаты в понедельник вынесли вотум недоверия правительству страны из-за его решения принять пенсионную реформу без одобрения Национального собрания, свидетельствуют результаты опроса Elabe для телеканала БФМ-ТВ.
Так, согласно его результатам, 68% опрошенных поддерживают эту инициативу.
Отмечается также, что чуть больше половины (51%) из тех, кто голосовал во втором туре президентских выборов во Франции в 2022 году за Эмманюэля Макрона, считают, что правительству должно быть объявлено недоверие.
Опрос проводился 18-19 марта, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.
Позже в понедельник Национальное собрание рассмотрит два запроса о голосовании по вопросу доверия правительству. Один из них подан "Национальным объединением", возглавляемым в парламенте Марин Ле Пен, второй - независимой парламентской группой Liot.
Для вынесения вотума недоверия необходимы 287 голосов. Как объясняют французские СМИ, такого количества голосов партиям удастся достичь, только если большинство республиканцев и все депутаты от "Национального объединения", а также от "Нового народного экологического и социального союза" (Nupes) и Liot проголосуют "за".
16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила о решении правительства принять законопроект о пенсионной реформе без согласия Национального собрания - в соответствии со статьей 49.3 Конституции страны.
Законопроект о пенсионной реформе вызвал широкий резонанс во Франции. В частности, он предполагает повышение пенсионного возраста до 64 лет.
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