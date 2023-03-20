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ТЭК 20.03.2023 12:48

Акционер Кашагана заявляет о возможности диверсификации экспорта нефти в сторону Транскаспийского маршрута

Директор филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда заявляет о возможности диверсификации экспорта кашаганской нефти путем ж/д перевозок в сторону Транскаспийского маршрута.

"По словам директора филиала INPEX North Caspian Sea, Ltd в Казахстане Хироши Икеда, тестовая отгрузка (в направлении порта Баку - ИФ) показала возможность диверсификации экспортных маршрутов для кашаганской нефти путем железнодорожных перевозок в сторону Транскаспийского маршрута", - говорится в сообщении казахстанской компании "КазТрансОйл" (КТО), осуществившей тестовую отгрузку нефти Кашагана в направлении порта Баку.

"Представитель INPEX North Caspian Sea, Ltd также сообщил, что компания продолжит сотрудничество по развитию резервных экспортных маршрутов совместно с правительством Казахстан и АО НК "КазМунайГаз", - говорится в пресс-релизе.

Inpex NorthCaspian Sea Ltd владеет 7,563% акций в NCOC (оператор проекта Кашаган).

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, КАШАГАН, ЭКСПОРТ


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