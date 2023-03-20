В Кремле назвали неизбежными сдвиги по срокам в проекте создания газового хаба в Турции

В реализации таких сложных проектов как создание газового хаба в Турции неизбежны сдвиги по срокам, но Россия намерена продолжать работать над его реализацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Понятно, что это достаточно сложная работа, достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то сдвижек по времени, тех или иных проблем технического или иного характера. Неизбежны такие ситуации и в отношении турецкого хаба", - сказал он журналистам, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сдвигах сроков открытия газового хаба.
"Будем следить, будем продолжать работать и сотрудничать с турецкими партнерами", - добавил представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.
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