В Кремле назвали неизбежными сдвиги по срокам в проекте создания газового хаба в Турции

В реализации таких сложных проектов как создание газового хаба в Турции неизбежны сдвиги по срокам, но Россия намерена продолжать работать над его реализацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Понятно, что это достаточно сложная работа, достаточно сложный проект, который, конечно же, не может реализовываться без возникновения каких-то сдвижек по времени, тех или иных проблем технического или иного характера. Неизбежны такие ситуации и в отношении турецкого хаба", - сказал он журналистам, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о сдвигах сроков открытия газового хаба.

"Будем следить, будем продолжать работать и сотрудничать с турецкими партнерами", - добавил представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативой прокладки дополнительных ниток газопровода из России в Турцию, а также создания на границе ЕС газового хаба, который мог бы стать альтернативой другим центрам определения цены газа в Европе.