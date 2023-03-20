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Дальнее зарубежье 20.03.2023 14:00

Канада выступила с инициативой четырехстороннего партнерства с Японией, Южной Кореей и США против КНР и РФ

Оттава предложила Токио для противодействия Пекину и Москве совместно с Вашингтоном и Сеулом сформировать четырехстороннее партнерство, сообщило в понедельник агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.

По данным источников, Канада выступила с таким предложением в ходе январского визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Оттаву.

Американские дипломаты, как пишет Киодо, поддерживают план Оттавы по углублению сотрудничества с Токио и Сеулом.

Предложение Канады напоминает четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) между Австралией, Индией, Японией и США, который рассматривается как противовес растущему влиянию Китая в регионе, отмечает агентство.

Киодо напоминает, что Канада, Япония и США являются членами G7, саммит "семерки" пройдет в этом году в мае в японской Хиросиме. Власти Японии пригласили Юн Сок Еля принять участие в качестве гостя.

Если южнокорейский президент приедет в Хиросиму, то предложение Канады может быть поднято на двусторонних встречах в кулуарах саммита, считает агентство.

Япония, по данным источников, сообщила властям Канады, что для реализации концепта потребуется время.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КАНАДА, ПАРТНЕРСТВО, ПРЕДЛОЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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