Канада выступила с инициативой четырехстороннего партнерства с Японией, Южной Кореей и США против КНР и РФ

Оттава предложила Токио для противодействия Пекину и Москве совместно с Вашингтоном и Сеулом сформировать четырехстороннее партнерство, сообщило в понедельник агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники.
По данным источников, Канада выступила с таким предложением в ходе январского визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Оттаву.
Американские дипломаты, как пишет Киодо, поддерживают план Оттавы по углублению сотрудничества с Токио и Сеулом.
Предложение Канады напоминает четырехсторонний диалог по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) между Австралией, Индией, Японией и США, который рассматривается как противовес растущему влиянию Китая в регионе, отмечает агентство.
Киодо напоминает, что Канада, Япония и США являются членами G7, саммит "семерки" пройдет в этом году в мае в японской Хиросиме. Власти Японии пригласили Юн Сок Еля принять участие в качестве гостя.
Если южнокорейский президент приедет в Хиросиму, то предложение Канады может быть поднято на двусторонних встречах в кулуарах саммита, считает агентство.
Япония, по данным источников, сообщила властям Канады, что для реализации концепта потребуется время.
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