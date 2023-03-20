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Дальнее зарубежье 20.03.2023 23:45

Число иностранных работников в Сингапуре почти восстановилось до допандемийного уровня

Число иностранных работников в Сингапуре выросло в 2022 году на 19% - до 1,42 млн человек, сообщило министерство трудовых ресурсов страны. Это самый значительный прирост показателя за последние 5 лет.

Главным драйвером положительной динамики стал наем работников с разрешением на работу в обрабатывающей промышленности, строительстве и судостроении - количество иностранцев, занятых в этих секторах, увеличилось на 30%, до 415 тыс.

Общая численность иностранного персонала вплотную приблизилась к уровню допандемийного 2019 года (около 1,43 млн). Bloomberg связывает рост показателя с возвращением работников на прежние места после смягчения ограничений на въезд.

В период пандемии коронавируса многие иностранные работники покинули страну, в то время как уровень занятости местного населения практически не изменился. В 2022 году уровень безработицы в Сингапуре упал до 2,1%, однако в IV квартале число сокращенных сотрудников удвоилось.

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Тэги: СИНГАПУР, ЗАНЯТОСТЬ, ПАНДЕМИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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