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АПК 20.03.2023 21:20

Страны ЕС определили свои приоритеты в рамках ФАО с ориентиром на "продовольственную безопасность для всех"

Совет ЕС объявил в понедельник, что определил свои приоритеты в работе Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО), сосредоточив внимание на переходе к "устойчивой продовольственной системе и обеспечении продовольственной безопасности для всех".

"Переход к надежной продовольственной системе, обеспечивающей устойчивость к потрясениям и продовольственную безопасность для всех, является ключом к решению глобальных проблем современности", - заявил министр сельского хозяйства председательствующей в Совете ЕС Швеции Петер Кульгрен.

По его словам, ФАО призвана сыграть жизненно важную роль в достижении этого.

"ЕС и его государства-члены готовы укреплять свое сотрудничество с ФАО и продолжать работу с другими членами организации для обеспечения эффективных действий", - заверил шведский министр.

В заключениях, которые одобрил Совет ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, подтверждается "твердая приверженность ЕС реагированию на глобальный продовольственный кризис" и содержится призыв к ФАО активизировать усилия по мониторингу и устранению последствий украинского конфликта для продовольственной безопасности, особенно в самых уязвимых странах.

В принятом документе европейские министры подчеркнули "решающую роль ФАО в обеспечении устойчивого будущего сельского хозяйства".

Они призвали агентство ООН активизировать свои усилия в этом отношении, в том числе путем: поощрения сельского хозяйства, которое объединяет экологические, социальные и экономические аспекты устойчивости на равной основе; борьбы с такими угрозами, как вырубка лесов и незаконный или незарегистрированный рыбный промысел; продвижения устойчивых решений для многих вызовов, стоящих перед трансграничным водоснабжением.

Совет ЕС также указал на "важность устойчивых бизнес-моделей для сельского хозяйства, в частности, экономики замкнутого цикла, биоэкономики и решений экологического характера".

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Тэги: ЕС, ФАО, ПРИОРИТЕТЫ

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