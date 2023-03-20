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Регион 20.03.2023 15:18

Путин поручил подготовить предложения по миграционной политике к 1 июля

Президент России Владимир Путин поручил силовикам и правительству разработать комплексные предложения по развитию миграционной политики к июлю 2023 года.

"Прошу коллег из правительства, Совета Безопасности, Госсовета, МВД и других правоохранительных органов совместно предоставить именно комплексные предложения по дальнейшему развитию миграционной политики. Обязательно отработать эти вопросы с регионами и обязательно доложить к 1 июля текущего года", - сказал Путин в понедельник на коллегии МВД РФ.

Глава государства отметил, что необходимо также отладить административные процедуры, связанные с миграцией, "максимально перевести их "в цифру", сделать понятными, четкими, доступными".

"Имею ввиду получение гражданства, оформление визы на жительство, разрешения на работу и других документов", - заявил Путин.

Кроме того, президент сообщил о необходимости "комплексной оценки сферы миграции".

"Оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы, какими компетенциями они должны обладать, каковы требования к уровню их образования и общей культуры. Здесь множество факторов, и их нужно, конечно, все учитывать", - подчеркнул Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МИГРАЦИЯ, ПОЛИТИКА


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