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Карабах 20.03.2023 16:04

Ереван злоупотребляет нахождением на границе миссии ЕС для прикрытия военных провокаций в отношении Баку - МИД

МИД Азербайджана осудил Армению за военную провокацию на границе, совершенную ночью 20 марта, в результате которой получил ранение один азербайджанский пограничник.

"Мы решительно осуждаем эту очередную военную провокацию армянской стороны и требуем, чтобы Армения отказалась от своей все более возрастающей в последнее время агрессивной риторики и прекратила подобные шаги, которые усиливают напряженность в регионе", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Азербайджана.

МИД также подчеркнул, что армянской стороне необходимо прекратить злоупотребление размещением на (своей территории на границе с Азербайджаном - ИФ) гражданской наблюдательной миссии Евросоюза "в целях нагнетания напряженности в регионе и прикрытия своих военных провокаций".

"Необходимо, чтобы пребывание указанной миссии в Армении не стало предлогом для отказа Армении от выполнения взятых на себя обязательств. Политическое и военное руководство Армении несет полную ответственность за провокации против мер по мирострительству , осуществляемых Азербайджаном в регионе", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, подразделения ВС Армении 20 марта в 02:50 со своих с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, обстреляли позиции пограничных войск ГПС Азербайджана, расположенные на высоте Ашбашюрд Зангиланского района. В результате этой провокации получил огнестрельное ранение военнослужащий ГПС, младший сержант Рамин Манафов. Военнослужащий был эвакуирован в специализированное медицинское учреждение и прооперирован, угрозы для его жизни нет.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МИД, ЗАЯВЛЕНИЕ


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