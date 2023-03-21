CF Industries покупает завод аммиака в Луизиане мощностью 0,9 млн т за $1,7 млрд

Американская CF Industries покупает у австралийской Incitec Pivot Limited (IPL) завод по производству аммиака в Луизиане мощностью 880 тыс. тонн в год, сообщила компания.
Сумма сделки оценивается в $1,675 млрд. Из них $1,25 млрд будут выплачены деньгами, а $425 млн зарезервированы под поставки аммиака на завод производителя взрывчатых веществ Dyno Nobel (дочерняя компания IPL) в рамках долгосрочного offtake-контракта объемом до 200 тыс. тонн аммиака в год.
Завод IPL был запущен в 2016 году, у него есть три основных потребителя, включая Dyno Nobel. Предприятие находится вблизи принадлежащего CF Industries комплекса в Дональдсвилле - крупнейшей в мире площадки по выпуску аммиака.
Общие мощности CF Industries Holdings (SPB: CF) по производству аммиака составляют 10 млн тонн в год.
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