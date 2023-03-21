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ТЭК 21.03.2023 01:20

CF Industries покупает завод аммиака в Луизиане мощностью 0,9 млн т за $1,7 млрд

Американская CF Industries покупает у австралийской Incitec Pivot Limited (IPL) завод по производству аммиака в Луизиане мощностью 880 тыс. тонн в год, сообщила компания.

Сумма сделки оценивается в $1,675 млрд. Из них $1,25 млрд будут выплачены деньгами, а $425 млн зарезервированы под поставки аммиака на завод производителя взрывчатых веществ Dyno Nobel (дочерняя компания IPL) в рамках долгосрочного offtake-контракта объемом до 200 тыс. тонн аммиака в год.

Завод IPL был запущен в 2016 году, у него есть три основных потребителя, включая Dyno Nobel. Предприятие находится вблизи принадлежащего CF Industries комплекса в Дональдсвилле - крупнейшей в мире площадки по выпуску аммиака.

Общие мощности CF Industries Holdings (SPB: CF) по производству аммиака составляют 10 млн тонн в год.

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Тэги: США, УДОБРЕНИЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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