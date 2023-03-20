Армения не была против миссии ОДКБ в республике - глава МИД

Армения никогда не отказывалась от направления в республику миссии ОДКБ, проект решения находится на столе, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Армения никогда не отказывалась от такой миссии (ОДКБ - ИФ). Более того, проект решения находится на столе. Работа продолжается над ним", - сказал Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Москве в понедельник.
Однако в Армении считают, что Организация не уточнила четкую зону ответственности в республике.
Мирзоян также заявил, что отношения Армении с Европой развиваются конструктивно.
"Армения заинтересована в этом, в том числе и в контексте сохранения существующей положительной динамики в сфере верховенства права и демократии. Что касается миссии Евросоюза, то ее мандат определен - это гражданская мониторинговая миссия. Она носит гражданский характер", - сказал глава МИД Армении.
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