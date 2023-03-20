Al Rajhi Bank привлек $1,3 млрд от продажи ипотечных активов госагентству

Саудовский Al Rajhi Bank привлек более 5 млрд риалов ($1,3 млрд) от продажи государственной Saudi Real Estate Refinance Co. (SRC) части портфеля ипотечных кредитов, сообщает Bloomberg со ссылкой на сообщение покупателя.
Это крупнейшая сделка такого рода в истории страны, отмечает SRC, которая является аналогом управляемых государством американских ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.
По прогнозам SRC, на фоне приближения процентных ставок к рекордным уровням другие банки также будут укреплять ликвидность за счет продажи ипотечных активов.
За последние несколько лет рынок ипотечного кредитования в Саудовской Аравии значительно вырос, отмечает Bloomberg. Однако такой стремительный подъем ограничил возможности для продолжения кредитования. В прошлом году банки испытывали сложности с ликвидностью и стали дольше рассматривать заявки на получение ипотечных кредитов. Кроме того, значительно подорожало жилье.
"Конъюнктура для банков изменилась, и ликвидности стало меньше", - говорил глава SRC Фабрис Сусини в декабре 2022 года. По его словам, в условиях сохранения спроса на ипотечные кредиты банки стремятся привлекать рефинансирование таким образом, чтобы продолжать кредитовать заемщиков и вместе с тем ограничить негативное воздействие на свое финансовое положение.
Рыночная капитализация Al Rajhi Bank составляет 290 млрд риалов ($75 млрд).
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