Япония намерена вложить до 2030 года более $75 млрд в развивающиеся страны Индо-Тихоокеанского региона

Японский премьер Фумио Кисида, прибывший с визитом в Индию, заявил, что Япония собирается вложить до 2030 года свыше $75 млрд в развивающиеся страны Индо-Тихоокеанского региона.
"Кисида сказал, что Япония выделит более $75 млрд развивающимся странам региона в период до 2030 года - через государственный и частный сектора, так чтобы эти страны смогли улучшить свою инфраструктуру", - передает "Киодо".
В частности, Кисида упомянул, что Токио хочет способствовать экономической безопасности Южной Азии и развивать промышленный потенциал северо-востока Индии и в районах около Бенгальского залива.
После переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели Кисида также сказал, что они договорились о том, чтобы сотрудничать для успешного проведения саммитов G7 и G20, который должны пройти в этом году соответственно в Японии и Индии.
Кроме того, Кисида объявил о новом плане Токио по обеспечению свободы и открытости Индо-Тихоокеанского региона, который, как уточняет "Киодо", направлен против растущего влияния Китая.
Премьер объяснил, что план включает в себя выполнение четырех групп задач, первая из которых - обеспечивать суверенитет и территориальную целостность стран региона, помешать попыткам изменить статус-кво силой. Затем Токио желает развивать сотрудничество, в том числе по проблемам климатических изменений, продовольственной безопасности, здравоохранения, кибербезопасности. Третья группа задач относится к усилению хозяйственных взаимосвязей между странами с целью преодолеть их уязвимые места и добиться взаимовыгодного экономического роста.
Четвертая группа задач имеет отношение к расширению инициатив в сфере безопасности, включая усиление охраны воздушной среды, сотрудничество авиационных властей разных стран по новым технологиям, включая БПЛА, борьба с незаконным рыболовством, взаимодействие между военными дружественных государств. Кисида добавил, что Токио продолжит организовывать военные учения со странами Юго-Восточной Азии и Тихого океана.
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