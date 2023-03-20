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Бизнес и законодательство 20.03.2023 21:10

Цены на удобрения продолжат снижаться из-за избытка предложения - аналитики

Цены на фосфатные удобрения продолжат снижаться в конце апреля - начале мая в связи с окончанием сезонного спроса в Китае и ростом экспорта, считают аналитики телеграм-канала "Мои инвестиции".

К настоящему времени стоимость фосфатных удобрений снизилась на 7% с локального пика в конце января, до $600/т (FOB Балтика), вслед за падением цен в азотном сегменте. В 2023 году стоимость DAP будет на уровне $530-540/т, что на 33% ниже уровня 2022 года, но на 20% выше 10-летней средней, полагают эксперты.

Стоимость азотных удобрений на Балтике с начала года упала на 35%, до $270 /т, на фоне повышенного предложения на рынке и снижения цен на газ. Доступность азотных удобрений для фермеров находится на рекордном за 5 лет уровне, отмечают аналитики. Прогноз средней цены на карбамид в 2023 году снижен до $290-300/т (FOB Baltic), что вдвое ниже уровня 2022 года.

Рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе существенно понизило свои ожидания по ценам на азотные удобрения в 2023-2024 годах. Прогноз средней стоимости аммиака в этом году уменьшен с $750 до $600/т, карбамида - с $500 до $350/т (FOB Ближний Восток). Это на 40-45% ниже уровней прошлого года.

Аналитики отмечают, что на рынке аммиака сформировался профицит предложения из-за ввода новых производств в прошлом году. При этом в период до 2025 года ожидается дальнейший рост мощностей.

На стоимость карбамида давят как более дешевый газ, так и поставки из подсанкционных стран: России, Ирана и Венесуэлы, пишет Fitch. Избыток предложения на этом рынке продолжит оказывать давление на цены: помимо увеличения экспорта из Китая, в 2023-2024 годах ожидается ввод новых производств в Египте, Турции, России и Венесуэле.

Цены на хлористый калий в 2023 году будут почти на 30% ниже прошлогодних, полагает Ficth. Прогноз стоимости хлоркалия снижен с $460 до $450/т в 2023 году и с $350 до $300/т в 2024 году с учетом перезапуска мощностей в Канаде и продолжающегося экспорта из России и Белоруссии. Спрос на хлоркалий восстанавливается, но согласно прогнозам вернется на уровень 2021 года лишь к 2025 году, отмечает Fitch. Несмотря на ослабление цен, доступность калийных удобрений для фермеров по-прежнему находится на низком уровне, констатирует агентство.

Средняя стоимость DAP в 2023 году, по оценке Fitch, составит $550/т против $900/т в прошлом году, а в 2024 году опустится до $380/т (прогноз не менялся). По мнению аналитиков агентства, восстановление спроса будет нивелировано ростом экспорта из Китая и Марокко. В то же время ввод новых мощностей в 2023-2025 годах будет ограниченным, порядка 1 млн тонн в год.

По данным Всемирного экономического форума, с середины 2020 по конец 2022 года цены на удобрения в мире выросли в 3 раза. Снижение цен в I квартале этого года отчасти вызвано тем, что фермеры сокращают или отказываются от покупки минеральных удобрений, отмечают эксперты организации.

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Тэги: УДОБРЕНИЯ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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