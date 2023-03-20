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Дальнее зарубежье 20.03.2023 20:50

Норвегия и 17 стран ЕС согласились на совместные закупки боеприпасов для Украины

Норвегия и 17 стран ЕС в понедельник дали согласие на совместное приобретение боеприпасов для Украины, говорится в пресс-релизе Европейского оборонного агентства (EDA).

"18 государств подписались под проектом EDA по коллективным закупкам боеприпасов для помощи Украины и для восполнения национальных арсеналов стран", - отмечается в документе.

К инициативе, кроме Норвегии, присоединились Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, ФРГ, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия и Швеция. В EDA уточнили, что и другие государства планируют вскоре стать участниками проекта.

Инициатива предоставляет возможность 18 странам в течение двух лет по ускоренной процедуре приобретать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды; а также предусматривает закупки в течение последующих семи лет различных типов и калибров боеприпасов - от 5,56 мм до 155 мм.

Ранее в понедельник глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил "на полях" совместной встречи глав МИД и министров обороны стран Евросоюза, что государства блока смогли достичь соглашения снабдить Украину 1 млн артиллерийских снарядов на протяжении последующих 12 месяцев.

По данным западных СМИ, план, согласованный министрами, основан на предложении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Речь идет о срочных поставках боеприпасов со складов стран ЕС с выделением им компенсации до 1 млрд евро из Европейского фонда мира, об объединении возможностей государств-членов для совместных закупок боеприпасов с целью восполнения опустошаемых резервов и для дальнейшей помощи Киеву, а также об увеличении мощностей европейской оборонной промышленности, чтобы иметь возможность удовлетворять спрос вооруженных сил как Украины, так и самого Евросоюза.

В понедельник в Брюсселе план должны утвердить главы МИД и оборонных ведомств, чтобы затем представить вниманию европейских лидеров 23-24 марта.

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Тэги: ЕВРОПА, БОЕПРИПАСЫ, ЗАКУПКИ, ДОГОВОРЕННОСТИ


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