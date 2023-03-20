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Внешняя политика 20.03.2023 21:16

Азербайджан выделит $100 млн на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Азербайджан выделит $100 млн на восстановительные работы в Турции, пострадавшей от двух разрушительных землетрясений 6 февраля 2023 года.

"Азербайджан в рамках восстановительных работ в зоне бедствия на юге Турции построит жилые дома, социальные объекты и образовательные учреждения на сумму в $100 млн", - заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник, выступая в Брюсселе на донорской конференции по сбору помощи для пострадавших от землетрясений в Турции и Сирии.

Министр подчеркнул, что Азербайджан и впредь будет рядом с братской Турцией, и продолжит материально-техническую поддержку, нацеленную на результативные строительно-восстановительные работы в этой стране после землетрясения.

Байрамов напомнил, что сразу после землетрясения Азербайджаном в Турцию были отправлены поисково-спасательные отряды, медицинский персонал, волонтеры и гуманитарная помощь.

"До сих пор через соответствующие организации, работающие в зоне бедствия Турции, Азербайджаном предоставлено материальной помощи в размере более $45 млн", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге и юго-востоке Турции достигло 50 тыс. 96 человек.

Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.49 тыс. человек.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПОМОЩЬ


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