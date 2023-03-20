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Дальнее зарубежье 20.03.2023 22:22

Встреча Путина и Си Цзиньпина продлилась 4,5 часа

Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.

Китайский лидер покинул Кремль.

В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось четыре с половиной часа.

Президент РФ вышел на улицу проводить китайского лидера. Они кратко пообщались у автомобиля Си Цзиньпина и пожали руки на прощание.

Во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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