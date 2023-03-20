Встреча Путина и Си Цзиньпина продлилась 4,5 часа

Неформальная встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась. Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось четыре с половиной часа. Президент РФ вышел на улицу проводить китайского лидера. Они кратко пообщались у автомобиля Си Цзиньпина и пожали руки на прощание. Во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.

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