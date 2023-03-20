Главы МИД ЕС договорились рассмотреть увеличение Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро

Совет ЕС по иностранным делам решил изучить возможность увеличения Европейского фонда мира (EPF) на 3,5 млрд евро, заявил в понедельник глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Совет согласился рассмотреть дальнейшее увеличение финансовых объемов EPF на 3,5 млрд евро", - сказал Боррель на пресс-конференции по итогам встречи Совета ЕС на уровне глав МИД в Брюсселе.

Он уточнил, что речь идет не о решении увеличить фонд, а о договоренностях обсуждать такую меру.

"Это первый шаг на пути к этому решению", - добавил он.

Ранее в марте Совет ЕС объявил, что принял решение об увеличении финансового потолка EPF до 7,979 млрд евро (в текущих ценах) до 2027 года, чтобы обеспечить возможность покрытия дополнительных потребностей в финансах. Из этого фонда оплачивают военную помощь Евросоюза Украине.