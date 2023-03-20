Данилов опроверг информацию о 100 тысячах погибших украинских военных

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" опроверг информацию о 100 тысячах погибших украинских военных, которую ранее опубликовали в американском Politico.

«Я вам с полной ответственностью заявляю, что у нас нет 100 тысяч потерь среди военных. Это невозможно. Во время войны это закрытая информация, но 100 тысяч - это совершенно не соответствует действительности», - подчеркнул Данилов.

Точную цифру, как отметил секретарь СНБО, знают сами украинские военные и президент.

По его словам, соотношение потерь в настоящее время составляет 1 к 7, 1 к 8, в некоторых случаях 1 к 10 в пользу ВСУ.

«После войны 14-го года, мы знали, как воевать, а в России такого не было. По многим направлениям у них были потери просто безумные», - подчеркнул Данилов.

Говоря также о ситуации в Бахмуте, Данилов отметил, что ВСУ сорвали россиянам уже третий план наступления, в связи с чем "россияне не могут двигаться дальше и бросают в Бахмут своих людей, как в котел".