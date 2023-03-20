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Дальнее зарубежье 20.03.2023 22:33

США настаивают на соблюдении принципа территориальной целостности при реализации любого плана по Украине

В США не поддерживают идею урегулирования ситуации в Украине, которая не предусматривала бы соблюдение принципа территориальной целостности, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.

"Основным элементом любого плана по установлению справедливого и долгосрочного мира должно быть соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины. Любой план, во главе которого не стоит этот принцип, призван содействовать несправедливому исходу", - заявил Блинкен в Госдепе.

"Призыв к прекращению огня, который не предусматривает вывода российских сил, позволит России укрепить позиции в Украине", - сказал он.

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Тэги: США, РОССИЯ, УКРАИНА, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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