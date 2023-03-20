США настаивают на соблюдении принципа территориальной целостности при реализации любого плана по Украине

В США не поддерживают идею урегулирования ситуации в Украине, которая не предусматривала бы соблюдение принципа территориальной целостности, заявил в понедельник госсекретарь Энтони Блинкен.

"Основным элементом любого плана по установлению справедливого и долгосрочного мира должно быть соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины. Любой план, во главе которого не стоит этот принцип, призван содействовать несправедливому исходу", - заявил Блинкен в Госдепе.

"Призыв к прекращению огня, который не предусматривает вывода российских сил, позволит России укрепить позиции в Украине", - сказал он.