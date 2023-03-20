Вотумы недоверия французскому правительству отвергнуты Национальным собранием

Французская парламентская оппозиция не смогла добиться нужного большинства голосов для двух вотумов недоверия правительству Элизабет Борн из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет.

Только девяти голосов не хватило оппозиционным депутатам нижней палаты французского парламента - Национального собрания, чтобы отправить в отставку Борн и тем самым автоматически сделать несостоявшейся пенсионную реформу голосованием за вотум недоверия, предложенный фракцией Liot.

За это первое предложение проголосовали 278 депутатов. Для отставки правительства необходим минимум в 287 голосов. Таким образом поддержанная левыми и центристами инициатива Liot - независимых депутатов и представителей заморских территорий - не прошла.

Но против правительства Борн был выдвинут второй вотум недоверия от фракции крайне правого "Национального объединения" во главе с Марин Ле Пен. Однако за это предложение проголосовали всего 94 депутата.

Таким образом отвергнуты оба вотума недоверия, и пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.