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СНГ 20.03.2023 23:29

Оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны - Маляр

Возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На этой неделе проходит второй месяц с момента обострения боев за Бахмут. Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров - оборона Бахмута держится и возможности ещё не исчерпаны», - написала Маляр в телеграм-канале в понедельник вечером.

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Тэги: МАЛЯР, БАХМУТ, ОБОРОНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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