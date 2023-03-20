Оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны - Маляр

Возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны, заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На этой неделе проходит второй месяц с момента обострения боев за Бахмут. Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров - оборона Бахмута держится и возможности ещё не исчерпаны», - написала Маляр в телеграм-канале в понедельник вечером.