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Дальнее зарубежье 21.03.2023 09:22

Семь млрд евро удалось собрать на донорской конференции для Турции и Сирии, пострадавших от землетрясений

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что проведенная ЕК и шведским председательством в Совете ЕС в понедельник донорская конференция в помощь населению, пострадавшему от землетрясений в Турции и Сирии, собрала 7 млрд евро.

"Я хочу поблагодарить всех доноров за их щедрые обещания и взносы. Все мы знаем, что масштабы разрушений ошеломляют. Погибли более 49 тыс. человек. Тысячи все еще считаются пропавшими без вести. Миллионы потеряли свои дома. Хочу еще раз выразить искренние соболезнования в связи с погибшими и пожелать полного выздоровления пострадавшим", - заявила глава ЕК на пресс-конференции в Брюсселе по завершении конференции.

"В общей сложности при содействии международного сообщества мы собрали 7 млрд евро для жителей Турции и Сирии. Это обещание включает 1,1 млрд евро от Европейской комиссии и 500 млн евро от Европейского инвестиционного банка, обеспеченные бюджетом ЕС", - сообщила фон дер Ляйен.

Она также отметила, что Европейская комиссия пообещала дополнительно 108 млн евро на гуманитарную помощь Сирии и ее восстановление.

"В целом, во время этой донорской конференции нам удалось собрать с нашими партнерами 950 млн евро для людей в Сирии. (...) 14-15 июня мы проведем здесь, в Брюсселе, седьмую Конференцию о будущем Сирии и региона. Цель этой конференции будет заключаться как в том, чтобы сосредоточить внимание на международном участии в политическом урегулировании конфликта, так и в том, чтобы заручиться дополнительными обязательствами в отношении гуманитарной помощи и поддержки скорейшего восстановления Сирии", - сказала фон дер Ляйен.

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Тэги: ЕС, ЕВРОКОМИССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ


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