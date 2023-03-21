Нефть дешевеет после роста накануне

Цены на нефть снижаются утром во вторник после роста по итогам прошлой сессии, на сырьевые рынки давят опасения глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,08 за баррель, что на $0,71 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты выросли в цене на $0,92, до $73,79 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $66,9 за баррель, что на $0,74 (1,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник контракт подорожал на $0,9, до $67,64 за баррель.

"На нефть давит общая слабость экономики, поскольку прогнозы для мирового ВВП ухудшаются из-за тревог относительно финансового сектора, - сказал Бобби Фрейзер из Schneider Electric. - Спрос сильно зависит от экономического роста".

Также рынок ждет итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Консенсус-прогнозы предусматривают повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, при этом многие экономисты также ожидают, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

"Волатильность, скорее всего, сохранится на этой неделе, в фокусе останутся проблемы финансового рынка. Кроме того, нас ждет заседание ФРС, которое повышает неопределенность", - написали аналитики банка ING.