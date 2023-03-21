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Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 66.74 -1.61 Brent 72.97 -1.73

ТЭК 21.03.2023 09:41

Нефть дешевеет после роста накануне

Цены на нефть снижаются утром во вторник после роста по итогам прошлой сессии, на сырьевые рынки давят опасения глобальной рецессии на фоне повышенных рисков в финансовом секторе.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $73,08 за баррель, что на $0,71 (0,96%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты выросли в цене на $0,92, до $73,79 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $66,9 за баррель, что на $0,74 (1,09%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В понедельник контракт подорожал на $0,9, до $67,64 за баррель.

"На нефть давит общая слабость экономики, поскольку прогнозы для мирового ВВП ухудшаются из-за тревог относительно финансового сектора, - сказал Бобби Фрейзер из Schneider Electric. - Спрос сильно зависит от экономического роста".

Также рынок ждет итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Консенсус-прогнозы предусматривают повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, при этом многие экономисты также ожидают, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

"Волатильность, скорее всего, сохранится на этой неделе, в фокусе останутся проблемы финансового рынка. Кроме того, нас ждет заседание ФРС, которое повышает неопределенность", - написали аналитики банка ING.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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