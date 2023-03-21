Грузоперевозки в Азербайджане в январе-феврале увеличились почти на 7%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-феврале 2023 года составил 33 млн 762 тыс. тонн, что на 6,6% больше показателя января 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 74,7%, на долю госсектора – 25,3%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь 2023 года по сравнению с январем-февралем 2022 года увеличился на 4,2%.
По железной дороге перевезено 2 млн 898,8 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 14,6% больше показателя января-февраля 2022 года.
Морским транспортом перевезено 1 млн 98,9 тыс. тонн различных грузов (рост на 19,2%), автомобильным транспортом - 18 млн 35,1 тыс. тонн (рост на 2,9%), воздушным – 21,3 тыс. тонн (спад на 79,4%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 6 млн 48,1 тыс. тонн нефти (рост на 8,5%).
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
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