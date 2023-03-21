Ввод в строй жилья в Азербайджане в январе-феврале 2023г снизился на 13,6%, капвложения - на 4,4%

Общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в январе-феврале 2023 года, составила 255,6 тыс. кв. метров, что на 13,6% меньше показателя января-февраля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, капвложения в жилищное строительство составили 112,9 млн манатов (спад на 4,4%).

Как сообщалось ранее, общая площадь жилья, сданного в эксплуатацию в Азербайджане в 2022 году, составила 2 млн 593 тыс. кв. метров, что на 24,8% меньше показателя 2021 года. За 2022 год капвложения в жилищное строительство составили 925,4 млн манатов (спад на 5,8%).

Б.Рустамбеков