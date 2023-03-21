Азербайджан призывает Армению вернуться к столу переговоров, а не манипулировать международным общественным мнением

Мирному процессу препятствует деструктивная позиция Армении, которая отказывается от прямых переговоров с Азербайджаном и использует любой предлог, чтобы уклониться от мирного процесса, заявил помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков.
«Азербайджан предложил подписать с Арменией мирный договор на основе основополагающих норм и принципов международного права. Одним из этих принципов является уважение территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности международно признанных границ друг друга. Уже несколько месяцев власть Армении с помощью СМИ и диаспоры вводит в заблуждение международное сообщество и препятствует мирному процессу, демонстрируя деструктивную позицию», – сказал Амирбеков в интервью France 24.
По его словам, Азербайджан считает, что альтернативы миру нет.
«Рано или поздно двум народам придется перевернуть страницу вражды и попытаться построить нормальные и добрососедские отношения на основе уважения к международному праву. Одним из таких предлогов, которые Армения использует, чтобы уклониться от мирного процесса, стала и ситуация на Лачинской дороге»,- отметил он.
Амирбеков выразил несогласие с использованием слова «блокада».
«Лачинская дорога не была заблокирована Азербайджаном. Дорога использовалась для незаконной переброски в Карабахский регион Азербайджана оружия, противопехотных мин и военнослужащих с целью усиления военного потенциала Армении на суверенной территории Азербайджана, где до сих пор находятся 10 тысяч армянских солдат», - подчеркнул он.
По его словам, последней каплей для начала акции на дороге стала интенсификация вывоза полезных ископаемых и природных ресурсов Азербайджана по Лачинской дороге в Армению для последующего экспорта. «Согласно трехстороннему Заявлению, Лачинская дорога должна использоваться только в гуманитарных целях», - отметил он.
Помощник первого вице-президента добавил, что Международный Комитет Красного Креста (МККК) является единственной международной организацией, действующей на этой дороге, и что МККК находится в тесном контакте с азербайджанской стороной.
«Азербайджан требует прозрачности передвижения, чтобы не допустить использования Лачинской дороги в незаконных целях»,- сказал он.
Амирбеков подчеркнул, что Азербайджан готов к любому посредничеству, чтобы разрешить разногласия и, наконец, достичь мирного соглашения.
«Мы призываем Армению вернуться к столу переговоров, а не манипулировать международным общественным мнением», - заключил Амирбеков.
Б.Рустамбеков
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