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Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 66.74 -1.61 Brent 72.97 -1.73

ТЭК 21.03.2023 15:33

Нефть перешла к росту

Цены на нефть начали расти днем во вторник, продолжив восстановление после обвала до минимумов с конца 2021 года на прошлой неделе.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,66 (0,89%) - до $74,45 за баррель.

Котировки апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,95 (1,4%) - до $68,59 за баррель.

В понедельник Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 1,4%, немного восстановившись после рекордного с прошлого лета обвала котировок на минувшей неделе.

Негативным фактором для нефтяного рынка стали "страхи по поводу первых банкротств банков с Великого финансового кризиса (2008 года - ИФ), спровоцировавшие высокую волатильность и значительный отток средств из рисковых активов в начале прошлой недели", - отметил редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Между тем нефть марки WTI получает техническую поддержку в диапазоне от $62 до $66 за баррель, и фьючерсы на этот сорт "так же перепроданы, как и после пандемии коронавируса, если смотреть на дневные графики", добавил Ричи.

Внимание трейдеров тем временем постепенно переключается на мартовское заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое завершится в среду вечером. Консенсус-прогнозы предусматривают повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, при этом многие экономисты также ожидают, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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