Макрон после кризиса с пенсионной реформой не будет ни распускать парламент, ни производить перестановки в правительстве

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне протестных акций в стране не намерен распускать парламент или производить перестановки в правительстве, сообщает телеканал "Паризьен" со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По информации собеседника газеты, французский лидер также не планирует проводить референдум по вопросу пенсионной реформы, как этого требовали участники протестов и некоторые представители оппозиции.
Ранее во вторник Макрон провел заседание с участием премьера Элизабет Борн и ряда министров. Позже днем президент даст первое с момента утверждения пенсионной реформы телеинтервью.
Жители Франции в ночь на вторник вышли на улицы многих городов, чтобы выразить недовольство утверждением пенсионной реформы после того, как депутаты не вынесли вотум недоверия нынешнему правительству. Акции во многих городах сопровождались беспорядками, в частности в Париже и Страсбурге. Протестующие поджигали мусорные контейнеры, ломали рекламные щиты, разбивали витрины. Среди участников протестов звучали лозунги с призывами к отставке Макрона и Борн.
Накануне в Национальном собрании Франции состоялось голосование по вопросу недоверия правительству, но французской парламентской оппозиции не удалось добиться нужного большинства для вынесения вотума недоверия из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет. Теперь пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.
Этот парламентский кризис был вызван тем, что вслед за утверждением законопроекта о реформе в верхней палате парламента - сенате, правительство прибегло к использованию статьи конституции 49.3, позволяющей принять закон в обход голосования в Национальном собрании.
После этого проект реформы, из-за которого с января во Франции проходили организованные профсоюзами многотысячные манифестации с требованиями отзыва, спровоцировал многочисленные спонтанные акции, сопровождавшиеся стычками протестующих с силами порядка.
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