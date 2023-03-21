Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 66.74 -1.61 Brent 72.97 -1.73

Дальнее зарубежье 21.03.2023 16:34

Макрон после кризиса с пенсионной реформой не будет ни распускать парламент, ни производить перестановки в правительстве

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне протестных акций в стране не намерен распускать парламент или производить перестановки в правительстве, сообщает телеканал "Паризьен" со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По информации собеседника газеты, французский лидер также не планирует проводить референдум по вопросу пенсионной реформы, как этого требовали участники протестов и некоторые представители оппозиции.

Ранее во вторник Макрон провел заседание с участием премьера Элизабет Борн и ряда министров. Позже днем президент даст первое с момента утверждения пенсионной реформы телеинтервью.

Жители Франции в ночь на вторник вышли на улицы многих городов, чтобы выразить недовольство утверждением пенсионной реформы после того, как депутаты не вынесли вотум недоверия нынешнему правительству. Акции во многих городах сопровождались беспорядками, в частности в Париже и Страсбурге. Протестующие поджигали мусорные контейнеры, ломали рекламные щиты, разбивали витрины. Среди участников протестов звучали лозунги с призывами к отставке Макрона и Борн.

Накануне в Национальном собрании Франции состоялось голосование по вопросу недоверия правительству, но французской парламентской оппозиции не удалось добиться нужного большинства для вынесения вотума недоверия из-за пенсионной реформы, поднимающей возраст выхода французов на пенсию с 62 до 64 лет. Теперь пенсионная реформа считается принятой Национальным собранием.

Этот парламентский кризис был вызван тем, что вслед за утверждением законопроекта о реформе в верхней палате парламента - сенате, правительство прибегло к использованию статьи конституции 49.3, позволяющей принять закон в обход голосования в Национальном собрании.

После этого проект реформы, из-за которого с января во Франции проходили организованные профсоюзами многотысячные манифестации с требованиями отзыва, спровоцировал многочисленные спонтанные акции, сопровождавшиеся стычками протестующих с силами порядка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Рейтинг Макрона на фоне событий вокруг пенсионной реформы во Франции упал ниже 30% Макрон пообещал значительно увеличить бюджет и персонал французского МИД Макрон проводит рождественские каникулы на Лазурном берегу Макрон призывает богатые страны помогать бедным государствам в борьбе с изменением климата Макрон с супругой прибыли на аудиенцию к папе римскому AFchamber предлагает Макрону онлайн-встречу о перспективах французского бизнеса в Азербайджане Макрон обещает как можно скорее урегулировать топливный кризис Алиев провел встречу с Макроном, Мишелем и Пашиняном Макрон рассчитывает провести телефонный разговор с Алиевым по ситуации на Южном Кавказе Вопрос боестолкновений на армяно-азербайджанской границе должен быть обсужден на Совбезе ООН на объективной основе - Алиев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az