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Дальнее зарубежье 21.03.2023 17:01

ЕС выплатил Украине очередной транш помощи в 1,5 млрд евро - глава Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила во вторник о выплате Украине очередного транша макрофинансовой помощи Евросоюза в размере 1,5 млрд евро из запланированных на 2023 год 18 млрд.

"Сегодня мы выплатили Украине еще 1,5 млрд евро. Наша поддержка помогает Украине работать, защищая себя, и твердо ставит Украину на путь к ЕС, поддерживая реформы - например, эффективное управление и финансовую стабильность", - написала в твиттере глава ЕК.

На прошлой неделе о предстоящей выплате Киеву 1,5 млрд евро "в качестве экстренной поддержки, чтобы помочь Украине удовлетворить неотложные потребности", сообщал исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

В декабре 2022 года Совет ЕС утвердил решение о макрофинансовой помощи Украине на 2023 год в размере 18 млрд евро при 10-летнем льготном периоде. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо странами союза.

В ЕК объяснили, что Украина должна будет погасить кредиты в течение 35 лет, начиная с 2033 года.

В январе Еврокомиссия осуществила выплату Украине 3 млрд евро - первого транша этой помощи. Начиная с марта, выплаты будут производиться ежемесячно в размере 1,5 млрд евро.

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Тэги: ЕС, УКРАИНА, ПОМОЩЬ


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