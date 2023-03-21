Азербайджан опроверг информацию минобороны Армении о взятии в плен военнослужащего ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную информацию министерством обороны Армении о якобы взятии в плен военнослужащего ВС Армении. В сообщении министерства оборонного ведомства Азербайджана отмечается, что распространенная Арменией информация о том что 21 марта военнослужащий ВС Армении на автомобиле заблудился и оказался в рядом с позициями ВС Азербайджана и был взят в плен не соответствует действительности и является ложью. Б.Рустамбеков

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