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Оборона 21.03.2023 17:40

Азербайджан опроверг информацию минобороны Армении о взятии в плен военнослужащего ВС Армении

Министерство обороны Азербайджана опровергло распространенную информацию министерством обороны Армении о якобы взятии в плен военнослужащего ВС Армении.

В сообщении министерства оборонного ведомства Азербайджана отмечается, что распространенная Арменией информация о том что 21 марта военнослужащий ВС Армении на автомобиле заблудился и оказался в рядом с позициями ВС Азербайджана и был взят в плен не соответствует действительности и является ложью.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ


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