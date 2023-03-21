Генсек НАТО призывает Пекин не передавать Москве оружие

У НАТО нет информации, указывающей на передачу Китаем оружия для России, заявил во вторнике генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Сейчас у нас нет доказательств того, что Китай передал летальное вооружение России", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. При этом, по его словам, в альянсе видели признаки того, что данный вопрос мог обсуждаться Москвой и Пекином.

Отвечая на вопрос журналиста о том, какой сигнал он хотел бы послать Пекину, Столтенберг ответил: "Китаю не следует поставлять летальное оружие России".