Генсек НАТО призывает Пекин не передавать Москве оружие

У НАТО нет информации, указывающей на передачу Китаем оружия для России, заявил во вторнике генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Сейчас у нас нет доказательств того, что Китай передал летальное вооружение России", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. При этом, по его словам, в альянсе видели признаки того, что данный вопрос мог обсуждаться Москвой и Пекином.
Отвечая на вопрос журналиста о том, какой сигнал он хотел бы послать Пекину, Столтенберг ответил: "Китаю не следует поставлять летальное оружие России".
РМК продолжает сопровождать перевозку военных грузов из Армении в Карабах – Минобороны Азербайджана
Алиев и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Азербайджан опроверг информацию минобороны Армении о взятии в плен военнослужащего ВС Армении
В Азербайджане за сутки выявлено 6 случаев COVID-19
В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули свыше 400 млн манатов
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна