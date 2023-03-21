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Дальнее зарубежье 21.03.2023 18:30

Прекращение боевых действий на Украине не изменит нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе - генсек НАТО

Сложившаяся обстановка в сфере безопасности в Европе будет сохраняться длительное время даже в случае, если боевые действия в Украине завершатся в ближайшие дни, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Даже если боевые действия в Украине прекратятся завтра, обстановка в области безопасности изменилась надолго", - заявил Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный отчет НАТО.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не поддерживают идею урегулирования ситуации в Украине, которая не предусматривала бы соблюдение принципа территориальной целостности.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ЕВРОПА, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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