Прекращение боевых действий на Украине не изменит нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе - генсек НАТО

Сложившаяся обстановка в сфере безопасности в Европе будет сохраняться длительное время даже в случае, если боевые действия в Украине завершатся в ближайшие дни, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Даже если боевые действия в Украине прекратятся завтра, обстановка в области безопасности изменилась надолго", - заявил Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный отчет НАТО.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне не поддерживают идею урегулирования ситуации в Украине, которая не предусматривала бы соблюдение принципа территориальной целостности.
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