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Дальнее зарубежье 21.03.2023 19:01

Столтенберг призвал страны НАТО больше и быстрее инвестировать в оборону

Страны-союзницы по НАТО с 2014 года увеличили свои оборонные расходы, и такое развитие идет в правильном направлении, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Но это не происходит достаточно быстро, как того требует опасный мир, в котором мы живем", - заявил глава Североатлантического альянса, выступая во вторник на пресс-конференции по случаю ежегодного отчета генсека за 2022 год.

"И, хотя я приветствую достигнутый прогресс, очевидно, что мы должны делать больше и делать это быстро, гораздо быстрее. На нашем саммите в Вильнюсе в июле (11-12 июля - ИФ) я ожидаю, что союзники одобрят новое амбициозное обязательство по инвестициям в оборону в 2% ВВП в качестве минимального уровня оборонных инвестиций", - сказал Столтенберг.

Он призвал не воспринимать безопасность стран НАТО как данность и подчеркнул, что безопасность обеспечивает процветание и образ жизни Запада.

Столтенберг отметил, что 2022 год был восьмым подряд годом повышения оборонных расходов в европейских странах НАТО и в Канаде. За последний год эти расходы выросли на 2,2% в реальном выражении.

Генсек напомнил, что с тех пор, как страны НАТО в 2014 году подписали обязательство по оборонным инвестициям, европейские союзники и Канада затратили на оборону 350 млрд долларов дополнительно.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ОБОРОНА, ИНВЕСТИЦИИ


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