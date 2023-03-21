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Дальнее зарубежье 21.03.2023 20:52

Столтенберг увидел в мирном плане КНР по Украине позитивные элементы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в плане КНР по урегулированию ситуации вокруг Украине есть положительные идеи, вроде поддержания ядерной безопасности, но главным элементом любой мирной инициативы должны быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Мирный план Китая включает некоторые позитивные аспекты и элементы (...), к примеру, важность поддержания безопасности в ядерной сфере или защиты мирных жителей", - сказал он на пресс-конференции.

В то же время, по словам генсека, "любое мирное решение должно базироваться на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Украины".

Также он напомнил, что Пекин не стал выступать с осуждением спецоперации РФ на Украине, и призвал Китай для демонстрации серьезности намерений вести непосредственный диалог с украинскими властями.

Ранее Китай представил свой план по украинскому урегулированию из двенадцати пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.

Со своей стороны, пресс-секретарь президента России в интервью, опубликованном в газете "Известия", заметил, что пункт плана Китая о том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, корреспондирует с позицией России по этому вопросу.

Однако представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби выражал опасения в связи с тем, что предложения Китая по решению конфликта на Украине, по мнению Штатов, могут быть выгодны только российской стороне. Он добавил, что в Вашингтоне надеются, что после визита в Москву Си Цзиньпин поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Тэги: НАТО, КИТАЙ, УКРАИНА, ПЛАН


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