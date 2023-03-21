Столтенберг увидел в мирном плане КНР по Украине позитивные элементы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в плане КНР по урегулированию ситуации вокруг Украине есть положительные идеи, вроде поддержания ядерной безопасности, но главным элементом любой мирной инициативы должны быть уважение территориальной целостности и суверенитета Украины.
"Мирный план Китая включает некоторые позитивные аспекты и элементы (...), к примеру, важность поддержания безопасности в ядерной сфере или защиты мирных жителей", - сказал он на пресс-конференции.
В то же время, по словам генсека, "любое мирное решение должно базироваться на принципах уважения территориальной целостности и суверенитета Украины".
Также он напомнил, что Пекин не стал выступать с осуждением спецоперации РФ на Украине, и призвал Китай для демонстрации серьезности намерений вести непосредственный диалог с украинскими властями.
Ранее Китай представил свой план по украинскому урегулированию из двенадцати пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган на пресс-конференции в рамках сессии ВСНП заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон.
Со своей стороны, пресс-секретарь президента России в интервью, опубликованном в газете "Известия", заметил, что пункт плана Китая о том, что безопасность одной страны не может обеспечиваться за счет безопасности другой, корреспондирует с позицией России по этому вопросу.
Однако представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби выражал опасения в связи с тем, что предложения Китая по решению конфликта на Украине, по мнению Штатов, могут быть выгодны только российской стороне. Он добавил, что в Вашингтоне надеются, что после визита в Москву Си Цзиньпин поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Блинкен предложил Алиеву помощь в содействии мирным переговорам с Ереваном - госдеп
РМК продолжает сопровождать перевозку военных грузов из Армении в Карабах – Минобороны Азербайджана
Алиев и Блинкен обсудили нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Норвегия в феврале сократила добычу углеводородов на 0,2%
Поставки СПГ в Китай будут расширяться - Путин
Сильное землетрясение в Афганистане ощущалось в странах Центральной Азии, сведений о пострадавших нет
В Азербайджане за сутки выявлено 6 случаев COVID-19
В Азербайджане в рамках механизма возврата по НДС населению вернули свыше 400 млн манатов
Алиев уволил главу ИВ Ордубадского района
В Азербайджане ощутили землетрясение в Иране магнитудой 5,6
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding выделил 500 тысяч манат Фонду “YAŞAT”
Кэшбэк в размере 2% будет начисляться при платежах за границей картами Birbank Visa
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна