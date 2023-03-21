Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

17.03 $/bbl +/- WTI 66.74 -1.61 Brent 72.97 -1.73

ТЭК 21.03.2023 20:23

Нефть уверенно растет

Цены на нефть уверенно повышаются на фоне ослабления напряженности в банковской сфере после падения до минимумов с конца 2021 года на прошлой неделе.

"Снижение цен, в основном, было связано с опасениями, что спрос на нефть может ослабнуть из-за недавних потрясений, хотя пока не было никаких признаков этого", - отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,98 (на 1,3%) - до $74,76 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $1,01 (на 1,5%) - до $68,65 за баррель.

Тем не менее, эксперты Commerzbank понизили полугодовой прогноз для цены Brent до $80 за баррель с ранее ожидавшихся $95, сообщает MarketWatch. По их мнению, хотя падение цен в последнее время по большей части было вызвано "неприятием риска" на фоне недавних событий в банковской отрасли, "маловероятно, что ситуация будет быстро и полностью обращена вспять". При этом Фрич указал на то, что "такие фундаментальные показатели, как баланс рынка и уровень запасов, больше не выглядят такими позитивными для цен, как ранее предсказывало Международное энергетическое агентство".

Однако в целом он ожидает повышения нефтяных котировок, поскольку ОПЕК+ "вряд ли будет бездействовать при продолжении падения цен на нефть, и, несомненно, сократит предложение в случае необходимости".

Если рынок нефти стабилизируется, вполне вероятно, что правительство США примет меры для пополнения стратегического резерва, и рынок нефти по-прежнему будет испытывать значительный дефицит предложения во втором полугодии 2023 года, отметил представитель Commerzbank.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть перешла к росту Нефть дешевеет после роста накануне Цены на нефть перешли к резкому падению Brent подорожала до $75,62 за баррель Цены на нефть поднимаются, но завершают неделю существенным снижением Цены на нефть перешли к снижению, Brent - около $72,3 за баррель Нефть растет с 15-месячных минимумов, Brent у $74,2 за баррель Нефть восстанавливается после падения до минимумов с 2021г Падение цен на нефть усилилось до 5%, Brent - $73,6 за баррель Brent упала до $76,5 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az