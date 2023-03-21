Нефть уверенно растет

Цены на нефть уверенно повышаются на фоне ослабления напряженности в банковской сфере после падения до минимумов с конца 2021 года на прошлой неделе.

"Снижение цен, в основном, было связано с опасениями, что спрос на нефть может ослабнуть из-за недавних потрясений, хотя пока не было никаких признаков этого", - отмечает сырьевой аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,98 (на 1,3%) - до $74,76 за баррель. Котировки апрельских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $1,01 (на 1,5%) - до $68,65 за баррель.

Тем не менее, эксперты Commerzbank понизили полугодовой прогноз для цены Brent до $80 за баррель с ранее ожидавшихся $95, сообщает MarketWatch. По их мнению, хотя падение цен в последнее время по большей части было вызвано "неприятием риска" на фоне недавних событий в банковской отрасли, "маловероятно, что ситуация будет быстро и полностью обращена вспять". При этом Фрич указал на то, что "такие фундаментальные показатели, как баланс рынка и уровень запасов, больше не выглядят такими позитивными для цен, как ранее предсказывало Международное энергетическое агентство".

Однако в целом он ожидает повышения нефтяных котировок, поскольку ОПЕК+ "вряд ли будет бездействовать при продолжении падения цен на нефть, и, несомненно, сократит предложение в случае необходимости".

Если рынок нефти стабилизируется, вполне вероятно, что правительство США примет меры для пополнения стратегического резерва, и рынок нефти по-прежнему будет испытывать значительный дефицит предложения во втором полугодии 2023 года, отметил представитель Commerzbank.