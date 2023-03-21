НАТО считает Россию основной угрозой безопасности, но готова поддерживать каналы связи - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал Россию самой серьезной угрозой безопасности членов Североатлантического альянса, однако подчеркнул, что альянс по-прежнему готов поддерживать открытые каналы связи с Москвой.

"НАТО в свете враждебной политики и действий России не может считать ее своим партнером. Российская Федерация представляет собой наиболее значительную и непосредственную угрозу безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе", - заявил глава НАТО, представляя во вторник свой ежегодный доклад за 2022 год.

Он подчеркнул, что более 30 лет НАТО пыталась наладить партнерские отношения с Россией, но в течение последнего десятилетия Россия, по его мнению, постоянно нарушала нормы и принципы "стабильного и предсказуемого порядка европейской безопасности".

"Однако, - продолжал генсек, - НАТО по-прежнему готова поддерживать открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности. НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России".