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Карабах 21.03.2023 19:57

РМК продолжает сопровождать перевозку военных грузов из Армении в Карабах – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана зафиксировало очередной факт сопровождения Российским миротворческим контингентом сопровождение военных транспортных средств вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований посредством грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.

В сообщении министерства подчеркивается, что БТР-82А принадлежащий РМК, сопровождал 3 автомобиля «УРАЛ» и один бензовоз «КАМАЗ».

Министерство обороны заявляет, что осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента недопустимо и является грубым нарушением положений трехсторонней декларации.

«Эти события еще раз подтверждают необходимость, установления Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди», - заявляет министерство обороны.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КАРАБАХ, РМК, ГРУЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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