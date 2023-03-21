РМК продолжает сопровождать перевозку военных грузов из Армении в Карабах – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана зафиксировало очередной факт сопровождения Российским миротворческим контингентом сопровождение военных транспортных средств вооруженных сил Армении и незаконных армянских вооруженных формирований посредством грунтовой дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу.
В сообщении министерства подчеркивается, что БТР-82А принадлежащий РМК, сопровождал 3 автомобиля «УРАЛ» и один бензовоз «КАМАЗ».
Министерство обороны заявляет, что осуществление военных перевозок в сопровождении российского миротворческого контингента недопустимо и является грубым нарушением положений трехсторонней декларации.
«Эти события еще раз подтверждают необходимость, установления Азербайджаном соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин-Ханкенди», - заявляет министерство обороны.
Б.Рустамбеков
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