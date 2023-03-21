Поставки СПГ в Китай будут расширяться - Путин

Поставки сжиженного природного газа в Китай в обозримом будущем будут расширяться, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые во вторник прошли в Кремле.
Путин напомнил, что Россия занимает четвертое место по объемам поставок СПГ в КНР.
Президент РФ отметил широкие перспективы российско-китайского сотрудничества в газовой сфере: "Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договоренности достигнуты: это по году будет 50 млрд кубических метров газа".
Путин подчеркнул, что в 2022 году Россия почти в 1,5 раза увеличила подачу газа в КНР по магистральному трубопроводу "Сила Сибири".
"Причем "Газпром" шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверх контрактных обязательств, что безусловно говорит о нашей компании как об ответственном поставщике и надежном партнере", - добавил он.
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