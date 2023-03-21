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ТЭК 21.03.2023 21:56

Поставки СПГ в Китай будут расширяться - Путин

Поставки сжиженного природного газа в Китай в обозримом будущем будут расширяться, сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые во вторник прошли в Кремле.

Путин напомнил, что Россия занимает четвертое место по объемам поставок СПГ в КНР.

Президент РФ отметил широкие перспективы российско-китайского сотрудничества в газовой сфере: "Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода "Сила Сибири 2" через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договоренности достигнуты: это по году будет 50 млрд кубических метров газа".

Путин подчеркнул, что в 2022 году Россия почти в 1,5 раза увеличила подачу газа в КНР по магистральному трубопроводу "Сила Сибири".

"Причем "Газпром" шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверх контрактных обязательств, что безусловно говорит о нашей компании как об ответственном поставщике и надежном партнере", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, СПГ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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