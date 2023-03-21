Космические силы США запросили более $1,2 млрд на программу слежения со спутников за движущимися целями

Космические силы США желают получить за следующие пять лет свыше $1,2 млрд на развитие программы использования спутников для наблюдения за движущимися объектами на земле, сообщает Defense news.

В частности, запрос на $243 млн включен в проект оборонного бюджета на 2024 финансовый год. Еще $1 млрд Космические силы хотели бы получить за период до 2028 финансового года включительно.

Defense news уточняет, что программа в основном засекречена, и бюджетные документы не позволяют понять, какие именно системы хотят развивать в этом виде вооруженных сил США.

Издание напоминает, что обычно за движущимися по земле целями американские военные следят с самолетов боевого управления и целеуказания Boeing E-8 JSTARS. Однако эти самолеты устарели, и их должны снять с вооружения к концу 2024 года. Также Национальное управление военно-космической разведки США использует для этих задач свои аппараты.

Ранее Defense news сообщало, что независимая группа экспертов, консультирующая ВВС и Космические силы США, изучит вопрос, как можно применять спутники для наблюдения за движущимися объектами в воздухе и на земле. В Космических силах также несколько лет занимались проблемой, как заменить самолеты E-8 JSTARS системой, которая сможет интегрировать средства слежения, развернутые в воздухе и в космосе.