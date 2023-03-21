Сильное землетрясение в Афганистане ощущалось в странах Центральной Азии, сведений о пострадавших нет

Сила землетрясения, эпицентр которого находился в Афганистане, составила более семи баллов, его ощутили в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане.
"Сила подземных толчков, которые ощутили сегодня вечером жители Таджикистана, в эпицентре землетрясения достигала более 7 баллов. Эпицентр находился на территории соседнего Афганистана", - сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.
"Эпицентр землетрясение, произошедшего сегодня в 21:47 по времени Душанбе, находился в 268 км юго-восточнее Душанбе, на территории Афганистана. Сила толчков в эпицентре составила более 7 баллов, в Душанбе - 5 баллов", - добавила Юсуфи.
По ее словам, сообщений о разрушениях и жертвах пока не поступало.
Со своей стороны, сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана сообщает, что на территории Афганистана произошло землетрясение магнитудой 7,8; толчки ощущались в нескольких городах на юге Казахстана.
В городах Шымкент, Тараз, Алматы, Туркестанской области ощутимость подземных толчков составила 3 балла, отмечается в информации.
По данным специалистов, эпицентр землетрясения энергетическим классом 16,1 находился в 848 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана. Координаты эпицентра - 37.00 градуса северной широты, 71.12 градуса восточной долготы.
Ранее центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана сообщил, что в стране ощущалось землетрясение силой до 6 баллов, эпицентр которого находился в Афганистане. "В Ташкенте и ряде регионов Узбекистана 21 марта в 21:47 (19:47 Мск) ощущалось землетрясение. Сила подземных толчков в Термезе составила 6 баллов, в Ташкенте - 5 баллов", - говорилось в сообщении.
По данным ведомства, эпицентр землетрясения магнитудой М=6,6 находился на расстоянии 561 км в юго-восточном направлении от Ташкента на территории Афганистана на глубине 220 км.
По предварительным данным МЧС республики, данных о жертвах нет.
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