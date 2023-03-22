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ТЭК 22.03.2023 09:00

Страны ЕС в 2022 году потратили 15,6 млрд евро на закупку газа из Азербайджана

Страны Европейского союза (ЕС) - Италия, Греция и Болгария - в 2022 году импортировали из Азербайджана природного газа на 15 млрд 598 млн 852,881 тыс. евро, говорится в материалах Евростата, которыми располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Согласно статданным, в 2021 году стоимостной объем импорта газа из Азербайджана в страны ЕС составил 3 млрд 892 млн 233,012 тыс. евро.

Таким образом, расходы на покупку газа в Азербайджане за 2022 год выросли примерно в четыре раза.

В 2022 году Италия потратила на закупку газа из Азербайджана 13 млрд 253 млн 515,481 тыс. евро (рост за год примерно в 3,9 раза), Греция - 1 млрд 962 млн 325,8 тыс. евро (рост примерно в 4,2 раза), Болгария - 383 млн 11,6 тыс. евро (рост за год почти в 8 раз).

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне свыше 24 млрд кубометров, из которых как минимум 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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