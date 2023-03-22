Крупнейшие военные учения Южной Кореи и США запланированы на июнь

Южная Корея и США планируют провести крупнейшие в своей истории совместные учения с боевой стрельбой в июне, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Для учений обе стороны мобилизуют высокотехнологичную военную технику, сообщили в военном ведомстве.

Данные учения призваны укрепить солидарность союзников, продемонстрировать технологическое превосходство их вооруженных сил и подчеркнуть их нацеленность на "достижение мира посредством силы через действие", отметили в Минобороны.

Агентство напоминает, что союзники проводили массированные комбинированные учения с боевой стрельбой менее десяти раз. Последние состоялись в 2017 году.

Кроме того, по данным Минобороны, Сеул также стремится провести в конце сентября церемонию празднования Дня вооруженных сил Южной Кореи с участием американских военных.

Кроме того, Сеул и Вашингтон работают над видением будущего оборонного альянса, о котором будет объявлено на ежегодном консультативном совещании союзников по безопасности (SCM). Как ожидается, оно состоится в октябре.

В ходе SCM союзники планируют совместно провести первую в истории встречу с министрами обороны стран-членов Командования ООН, чтобы подтвердить приверженность цели достижения безопасности на Корейском полуострове.