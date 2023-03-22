Brent подешевела до $75 за баррель после роста в течение двух сессий

Цены на нефть снижаются после повышения по итогам двух предыдущих сессий примерно на 4%.

"Рынок взял передышку в преддверии заседания ФРС", - полагает аналитик Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана. При этом она отмечает, что поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать такие факторы, как снижение добычи в России и прогнозируемый рост спроса на топливо в Китае, сообщает агентство Bloomberg.

Вице-премьер Александр Новак во вторник заявил, что РФ продлит действие решения о сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки до июня 2023 года. В начале февраля было объявлено, что в ответ на введение "потолка" цен на нефть с марта её производство будет снижено.

Котировки майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:09 по бакинскому времени составляли $75 баррель, что на $0,32 (0,4%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подорожали на $1,53 (2,1%) - до $75,32 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром в среду опустилась на $0,33 (0,5%) - до $69,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов выросла на $1,85 (2,7%) и составила $69,67 за баррель.

Мартовское заседание Федеральной резервной системы США будет проходить в условиях повышенной неопределенности, поскольку к высокой инфляции и низкой безработице прибавились еще и банковские проблемы, отмечают аналитики.

Консенсус-прогноз предусматривает подъем базовой ставки на 25 базисных пунктов. Котировки фьючерсов на уровень ставки говорят о том, что трейдеры видят примерно 83%-ную вероятность такого шага. При этом многие экономисты, включая представителей ведущих банков Уолл-стрит, отозвали прогнозы на подъем ставки и теперь полагают, что Федрезерв возьмет паузу и не станет менять стоимость заимствований.