Вашингтон призвал Ереван и Баку к деэскалации

США призывают Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби. «Призываем все стороны к деэскалации. (...) Хотим, чтобы все стороны предприняли соответствующие шаги для снижения напряженности и прекращения насилия», - заявил во вторник на брифинге в Белом доме Кирби, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан». Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».