Вашингтон призвал Ереван и Баку к деэскалации

США призывают Армению и Азербайджан проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Кирби.
«Призываем все стороны к деэскалации. (...) Хотим, чтобы все стороны предприняли соответствующие шаги для снижения напряженности и прекращения насилия», - заявил во вторник на брифинге в Белом доме Кирби, слова которого приводит агентство «Интерфакс-Азербайджан».
Р.Керимов
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